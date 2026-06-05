Путин заявил о лидерстве России в атомной энергетике
Россия лидирует в сфере атомной энергетики, сказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
«Мы также лидируем в такой сложной сфере, как атомная энергетика. Более 80% строительных проектов АЭС на мировом рынке реализуются при участии Росатома», — сказал он.
По его словам, страна располагает значительными инженерными и технологическими наработками в области управления водно‑энергетическим балансом. Данное направление становится всё более актуальным как в азиатском и африканском регионах, так и на глобальном уровне.
3 июня открылся 19‑й ПМЭФ под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В центре обсуждений — геополитические сдвиги, «мировой беспорядок», дипломатия, новая финансовая и энергетическая карта мира, партнёрство с государствами вне западных санкций и укрепление связей с Глобальным Югом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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