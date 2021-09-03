Путин решил отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Президент России Владимир Путин согласился отложить на один год решение вопроса об отсрочке проверок для бизнеса. Об этом глава государства сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

В ходе дискуссии с модераторами и спикерами форума Путину предложили отсрочить проверки бизнеса еще на пять лет, однако, как отметил президент, это большой срок, сообщает МИР 24.

По словам Путина, перед принятием решения необходимо проверить, как инвесторы реализуют заявленные планы, отмечает Ura.ru.

«И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому действительно давайте через год вернемся к этому предложению», — цитирует главу государства РИА Новости.

