Путин рассказал об инфляции и финрезервах России

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о сокращении инфляции до 2,4%. По его словам, это показатель на текущий момент в годовом исчислении. На совещании по экономическим вопросам Путин также завил, что в прошлом году инфляция снизилась до 3%.

Кроме того, глава государства отметил низкий уровень безработицы. По его словам, в среднем за год она составила 4,6%, сообщает РЕН ТВ.

Президент также проинформировал о финансовых резервах, которые удалось накопить России. По оценке Путина, объём Фонда национального благосостояния превышает на сегодня 125 миллиардов долларов, а международные резервы составляют ещё 560 миллиардов в американской валюте.

Такая подушка безопасности. По словам российского лидера, обеспечивает запас прочности отечественной экономики и финансовой системы, отмечает RT.

