Путин рассказал «куда девать мусор»

Раздельный сбор мусора в России на сегодня уже обеспечен на 40%, это выше запланированных показателей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

По словам главы государства, с опережением графика также идёт процесс создания объектов по выпуску продукции из переработанных отходов и новых современных полигонов.

«Мусор, конечно, надо куда-то девать. Есть несколько вариантов — мусороперерабатывающие заводы, сжигание, другие есть способы ликвидации. Тот, который нельзя пока ликвидировать должен размещаться на современных полигонах подальше от жилья», - отметил Путин.

