Путин рассказал «куда девать мусор»
Раздельный сбор мусора в России на сегодня уже обеспечен на 40%, это выше запланированных показателей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
По словам главы государства, с опережением графика также идёт процесс создания объектов по выпуску продукции из переработанных отходов и новых современных полигонов.
«Мусор, конечно, надо куда-то девать. Есть несколько вариантов — мусороперерабатывающие заводы, сжигание, другие есть способы ликвидации. Тот, который нельзя пока ликвидировать должен размещаться на современных полигонах подальше от жилья», - отметил Путин.
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