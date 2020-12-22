Президент России Владимир Путин призвал не «хулиганить с потребителями» нефтепродуктов в России, говорится в материалах на сайте Кремля.

Путин провел встречу с вице-премьером Александром Новаком, курирующим энергетику.

«Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить», - сказал Путин.

Новак рассказал президенту, что в России создан механизм по сглаживанию влияния мировых цен на нефть на внутренний рынок и пообещал следить, чтобы рост цен на все виды топлива был не выше уровня инфляции.

