Путин призвал не «хулиганить с потребителями» нефтепродуктов в России

Президент России Владимир Путин призвал не «хулиганить с потребителями» нефтепродуктов в России, говорится в материалах на сайте Кремля.

Путин провел встречу с вице-премьером Александром Новаком, курирующим энергетику.

«Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить», - сказал Путин.

Новак рассказал президенту, что в России создан механизм по сглаживанию влияния мировых цен на нефть на внутренний рынок и пообещал следить, чтобы рост цен на все виды топлива был не выше уровня инфляции.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Цены На БензинВладимир Путин
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