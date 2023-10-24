«Дойдем до 85?»: Рубль уверенно укрепляется из-за указа Путина и налогов экспортеров
Новую рабочую неделю рубль начал достаточно серьезным укреплением по отношению к трем мировым валютам. Экономисты верят, что «работа» с экспортерами поможет дойти до 75-85 рублей за доллар.
Новую рабочую неделю рубль начал достаточно серьезным укреплением по отношению к трем мировым валютам: доллар на Мосбирже опустился до 94 рублей, евро торгуется по 100,1 рубля, а юань – по 12,8 рубля.
Эксперты отмечают максимальные отметки национальной валюты с середины сентября и объясняют, что это связано с подготовкой экспортеров к периоду уплаты налогов.
Напомним, что 11 октября Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами. Решение было принято на фоне «заскоков» курса за 100. Ожидается, что мера поможет укрепить рубль в долгосрочной перспективе.
В список от главы государства вошли 43 группы компаний из топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, а также зернового хозяйства. Названия компаний не указываются.
О необходимости ограничить экспортеров эксперты говорили давно. В конце августа Владимир Путин провел экстренное совещание с руководством экономического блока, на котором как раз обсуждался этот вопрос. Тогда было принято решение пока не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки. При этом с ними «в неформальном порядке» договорились об увеличении ее продажи, писали СМИ.
Финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН тогда объяснил, что отказ от жестких мер валютного регулирования в отношении экспортеров связан с тем, что их убедили в необходимости сгладить ситуацию с рублем.
«Было очень похоже, что все последние месяцы тем же экспортерам, так же не обязательно, на словах было дано указание выручку не возвращать в страну и не продавать, что они и делали, иначе не было бы этой девальвации, она была сделана рукотворно и искусственно. Сейчас так же договорились, что они будут возвращать эту выручку или, по крайней мере, ее часть и сгладят ситуацию, вернув курс рубля хотя бы к уровню, который не вызовет резкого возмущения населения. Думаю, экспортеров убедили, что нужно больше гибкости», - сказал он.
Экономист Денис Ракша в разговоре с НСН также говорил, что помочь рублю может только работа с экспортерами, а изменение ключевой ставки к эффективным мерам не относится.
Проректор Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец также сказал НСН, что главным инструментом для укрепления рубля следует считать введение обязательной продажи экспортной выручки.
«Главный инструмент для укрепления рубля – введение обязательной продажи экспортной выручки, потому что компании, например зернотрейдеры, оставляют ее за границей и в Россию не ввозят. В прошлом году с помощью этого удалось уронить курс до уровня 65 рублей за доллар. Сейчас обязательная продажа валютной выручки привела бы к заметному снижению: до уровня 65 вряд ли, а 75-85 легко. Необходимо, чтобы увеличилось количество валюты, перетекающей в страну. Для этого надо заставить экспортеров продавать валютную выручку. Пока ЦБ это не сделает, приток валюты расти не будет», - отмечал он.
При этом уже после судьбоносного решения президента экономист Денис Ракша в разговоре с НСН предупреждал, что экспортеры не смогут в ближайшее время значительно укрепить рубль, так как не будут спешить продавать валютную выручку.
«Никто не знает, до каких значений эта мера позволит укрепить рубль. У экспортеров есть проблема с техническим переводом валютной выручки, многие банки отключены от систем, кто-то под санкциями и так далее. За такие операции берут очень большие комиссии, очень много теряется денег. Если за нарушение договоренности не предусмотрено наказания, то ее выполнять не будут. Это просто человеческое объяснение, почему договориться «неформально» с экспортерами не получилось. Теперь будут предусмотрены штрафы», - рассказал он.
По его словам, выручка у большинства компаний поступает максимум раз в месяц, а еще потребуется дополнительное время на продажу.
«Результат зависит от того, сколько процентов выручки они должны будут продавать. В целом это рубль должно укрепить, но никто не знает – когда и в каком объеме. Надо просто учитывать, что все это происходит не так быстро. У экспортеров эта выручка может поступить, например, только через месяц, а продаст он ее еще через месяц. Прям завтра никто не побежит продавать эту валютную выручку», - заключил эксперт.
13 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что курс рубля к доллару не связан с какими-то проблемами в российской экономике.
По его словам, экономика России стабильна, а колебания курса связаны с тем, что валютная выручка не возвращается в страну в достаточном объёме. Комментируя курс рубля, глава государства заметил, что нужно, «чтобы он был немного ниже».
А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале октября сообщил, что не видит поводов для беспокойства в ослаблении курса национальной валюты и напомнил, что стабильность экономики в стране полностью обеспечена регулятором и правительством.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru