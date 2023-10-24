«Дойдем до 85?»: Рубль уверенно укрепляется из-за указа Путина и налогов экспортеров

Финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН тогда объяснил, что отказ от жестких мер валютного регулирования в отношении экспортеров связан с тем, что их убедили в необходимости сгладить ситуацию с рублем.

«Было очень похоже, что все последние месяцы тем же экспортерам, так же не обязательно, на словах было дано указание выручку не возвращать в страну и не продавать, что они и делали, иначе не было бы этой девальвации, она была сделана рукотворно и искусственно. Сейчас так же договорились, что они будут возвращать эту выручку или, по крайней мере, ее часть и сгладят ситуацию, вернув курс рубля хотя бы к уровню, который не вызовет резкого возмущения населения. Думаю, экспортеров убедили, что нужно больше гибкости», - сказал он.

Экономист Денис Ракша в разговоре с НСН также говорил, что помочь рублю может только работа с экспортерами, а изменение ключевой ставки к эффективным мерам не относится.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец также сказал НСН, что главным инструментом для укрепления рубля следует считать введение обязательной продажи экспортной выручки.

«Главный инструмент для укрепления рубля – введение обязательной продажи экспортной выручки, потому что компании, например зернотрейдеры, оставляют ее за границей и в Россию не ввозят. В прошлом году с помощью этого удалось уронить курс до уровня 65 рублей за доллар. Сейчас обязательная продажа валютной выручки привела бы к заметному снижению: до уровня 65 вряд ли, а 75-85 легко. Необходимо, чтобы увеличилось количество валюты, перетекающей в страну. Для этого надо заставить экспортеров продавать валютную выручку. Пока ЦБ это не сделает, приток валюты расти не будет», - отмечал он.

При этом уже после судьбоносного решения президента экономист Денис Ракша в разговоре с НСН предупреждал, что экспортеры не смогут в ближайшее время значительно укрепить рубль, так как не будут спешить продавать валютную выручку.

«Никто не знает, до каких значений эта мера позволит укрепить рубль. У экспортеров есть проблема с техническим переводом валютной выручки, многие банки отключены от систем, кто-то под санкциями и так далее. За такие операции берут очень большие комиссии, очень много теряется денег. Если за нарушение договоренности не предусмотрено наказания, то ее выполнять не будут. Это просто человеческое объяснение, почему договориться «неформально» с экспортерами не получилось. Теперь будут предусмотрены штрафы», - рассказал он.