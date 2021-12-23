Путин предостерёг от неоправданного роста расходов в пандемию
Веерные выплаты в пандемию в ведущих странах мира привело к инфляции и росту дефицита бюджетов(в Соединённых Штатах Америки — больше, в Евросоюзе — меньше). Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
Он напомнил, что регуляторы включили «печатный станок», однако разгон инфляции сводит на нет благие намерения и цели.
В связи с этим, по словам Путина, «можно поругивать Центробанк РФ» за повышение ставок, как это делают представители реального сектора на совещаниях у главы государства, но если этого не делать, будет как в Турции, где серьёзно обесценивается национальная валюта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru