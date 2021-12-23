Путин предостерёг от неоправданного роста расходов в пандемию

Веерные выплаты в пандемию в ведущих странах мира привело к инфляции и росту дефицита бюджетов(в Соединённых Штатах Америки — больше, в Евросоюзе — меньше). Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Он напомнил, что регуляторы включили «печатный станок», однако разгон инфляции сводит на нет благие намерения и цели.

В связи с этим, по словам Путина, «можно поругивать Центробанк РФ» за повышение ставок, как это делают представители реального сектора на совещаниях у главы государства, но если этого не делать, будет как в Турции, где серьёзно обесценивается национальная валюта.

