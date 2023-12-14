Путин: Правительство думает над продлением семейной ипотеки

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что большая часть вопросов граждан касается спецоперации и социальной сферы. Также людей волнует экономическая ситуация, «интересуются, насколько у нас сильный запас прочности», передает «Радиоточка НСН».

