Путин: Правительство думает над продлением семейной ипотеки
Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство РФ думает над продлением льготной семейной ипотеки, которая сейчас действует до 1 июля 2024.
При этом глава государства отметил, что возможное продление должно исходить из реальных возможностей бюджета.
Ранее Путин заявил, что нынешний курс рубля носит временный характер, а в целом ситуация на финансовом рынке стабильная.
Он отметил, что курс рубля зависит от многих факторов, включая цен на экспорт. Так, например, раньше Россия получала информацию о движениях капитала, однако теперь многие страны скрыли эти сведения.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что большая часть вопросов граждан касается спецоперации и социальной сферы. Также людей волнует экономическая ситуация, «интересуются, насколько у нас сильный запас прочности», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru