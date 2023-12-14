Путин: Правительство думает над продлением семейной ипотеки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство РФ думает над продлением льготной семейной ипотеки, которая сейчас действует до 1 июля 2024.

При этом глава государства отметил, что возможное продление должно исходить из реальных возможностей бюджета.

Ранее Путин заявил, что нынешний курс рубля носит временный характер, а в целом ситуация на финансовом рынке стабильная.

Он отметил, что курс рубля зависит от многих факторов, включая цен на экспорт. Так, например, раньше Россия получала информацию о движениях капитала, однако теперь многие страны скрыли эти сведения.

Путин призвал создать программу по развитию малого и среднего бизнеса в регионах

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что большая часть вопросов граждан касается спецоперации и социальной сферы. Также людей волнует экономическая ситуация, «интересуются, насколько у нас сильный запас прочности», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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