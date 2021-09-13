Путин поручил выделить 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионах

Президент России Владимир Путин поручил направить 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионах страны. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Президент поручил правительству предусмотреть выделение 45 млрд рублей при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на следующий год и плановый период 2023-2024 годов. Средства направят «на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года», пишет RT.

Кабмину необходимо исполнить поручение до 1 октября нынешнего года.

