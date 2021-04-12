Путин поручил разработать систему поддержки экспортеров

Президент РФ Владимир Путин поручил к лету разработать механизм финансовой поддержки компаниям, которые занимаются «приоритетными» экспортными проектами. Этим займется правительство, Центробанк, ВЭБ.РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей, сообщается на сайте Кремля.

«Отечественные компании, прежде всего в экспортно ориентированных секторах, завершат наступающий год с хорошим финансовым результатом», — уверен Владимир Путин.

Он отметил, что эти средства необходимо задействовать в развитии экономики страны.

Президент России также поручил поддержать компании, которые реализуют инвестиционные проекты. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 июня.

