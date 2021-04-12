Путин поручил разработать перечень проектов для инвестирования средств ФНБ
Правительству России необходимо подготовить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о мерах по стимулированию инвестиционной активности.
Как сообщает пресс-служба Кремля, кабмин должен разработать перечень проектов совместно с «Управляющей компанией Российского Фонда Прямых Инвестиций».
Ответственным за исполнение поручения президента назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин. Перечень проектов необходимо представить к 1 мая текущего года.
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