Путин поручил разработать перечень проектов для инвестирования средств ФНБ

Правительству России необходимо подготовить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о мерах по стимулированию инвестиционной активности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, кабмин должен разработать перечень проектов совместно с «Управляющей компанией Российского Фонда Прямых Инвестиций».

Ответственным за исполнение поручения президента назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин. Перечень проектов необходимо представить к 1 мая текущего года.

