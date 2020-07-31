Путин поручил поддержать лишившихся банковских вкладов россиян
31 июля 202010:03
Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и правительству проработать вопрос о дополнительных мерах поддержки россиян, которые лишились вкладов в банках. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава государства ждёт отчёта от премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной до 1 октября.
Поручение дано по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ, прошедшей 3 июля.
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31 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru