Путин поручил кабмину утвердить ипотеку по 6,5%

Владимир Путин поручил правительству утвердить ипотеку 6,5% годовых на весь срок кредита. Постановление опубликовано на сайте Кремля. В его тексте отмечается, что россиянам предоставляются ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 миллионов рублей, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 8 млн рублей по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита.

Добавим, по такой ставке ипотеку можно взять до 1 ноября текущего года, подчеркивает RT.

«Для людей или банков?» Эксперт прокомментировал льготы по ипотеке

Ранее НСН писала, что льготная программа ипотеки со ставкой в 6,5% будет распространяться только на вновь получаемые кредиты, заявил в эфире «Первого канала» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Оформить такую ипотеку смогут те, кто берёт её в первый раз, и только на первичное жильё, уточнил он.

16 апреля президент России Владимир Путин поддержал запуск льготной ипотечной программы на покупку жилья комфорт-класса. Ставка в 6,5% будет действовать при покупке жилья в новостройке стоимостью до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а в регионах - до 3 миллионов рублей.

Хуснуллин рассказал, что правительство предложит подразумевать под комфорт-классом ограничение цены.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ИпотекаКредитыПравительство России
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