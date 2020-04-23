Путин поручил кабмину утвердить ипотеку по 6,5%

Владимир Путин поручил правительству утвердить ипотеку 6,5% годовых на весь срок кредита. Постановление опубликовано на сайте Кремля. В его тексте отмечается, что россиянам предоставляются ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 миллионов рублей, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 8 млн рублей по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита.

Добавим, по такой ставке ипотеку можно взять до 1 ноября текущего года, подчеркивает RT.