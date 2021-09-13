Путин поручил кабмину проиндексировать зарплаты силовиков выше инфляции
Правительству России необходимо выделить средства на индексацию зарплат военных и силовиков выше уровня инфляции. Соответствующее поручение дал кабмину президент РФ Владимир Путин.
Как сообщается на сайте Кремля, глава государства предписал предусмотреть «бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции» при подготовке законопроекта о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Ранее Путин поручил направить 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионах страны, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru