Путин поручил ФСБ бороться с коррупцией на всех уровнях власти

Президент России Владимир Путин заявил, что Федеральной службе безопасности (ФСБ) следует уделить особое внимание на пресечение хищений бюджетных средств, сообщает пресс-служба Кремля.

На заседании коллегии ФСБ российский лидер отметил, что необходимо продолжать борьбу с коррупцией в экономической сфере и на всех уровнях власти.

«Особо обращаю внимание на пресечение хищений и нецелевого использования бюджетных средств, в первую очередь выделяемых на строительство стратегических объектов, на госпрограммы, на гособоронзаказ, на борьбу с коронавирусной инфекцией», - подчеркнул глава государства.

Путин призвал ФСБ продолжать работу по обеспечению устойчивости экономики и финансовой системы России, поддерживать и защищать российский бизнес «от преступных посягательств и нечистоплотной конкуренции на глобальных рынках».

Ранее президент РФ заявил, что за рубежом ведётся целенаправленная информационная кампания против достижений России в медицине. Путин отметил, что глобальные задачи можно решить только объединив усилия.

