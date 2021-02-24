Путин поручил ФСБ бороться с коррупцией на всех уровнях власти
Президент России Владимир Путин заявил, что Федеральной службе безопасности (ФСБ) следует уделить особое внимание на пресечение хищений бюджетных средств, сообщает пресс-служба Кремля.
На заседании коллегии ФСБ российский лидер отметил, что необходимо продолжать борьбу с коррупцией в экономической сфере и на всех уровнях власти.
«Особо обращаю внимание на пресечение хищений и нецелевого использования бюджетных средств, в первую очередь выделяемых на строительство стратегических объектов, на госпрограммы, на гособоронзаказ, на борьбу с коронавирусной инфекцией», - подчеркнул глава государства.
Путин призвал ФСБ продолжать работу по обеспечению устойчивости экономики и финансовой системы России, поддерживать и защищать российский бизнес «от преступных посягательств и нечистоплотной конкуренции на глобальных рынках».
Ранее президент РФ заявил, что за рубежом ведётся целенаправленная информационная кампания против достижений России в медицине. Путин отметил, что глобальные задачи можно решить только объединив усилия.
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