Путин пообещал снизить число нищих в России в два раза
17 декабря 202012:59
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 13,5 процента россиян живут за чертой бедности. Однако правительство работает над тем, чтобы их количество снизилось в два раза - до 6,5 процента.
По мнению российского лидера, эта цель — амбициозная, но реальная.
Речь об этом шла на пресс-конференции, которую президент проводит в дистанционном формате из-за пандемии.
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru