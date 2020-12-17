Путин пообещал снизить число нищих в России в два раза

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 13,5 процента россиян живут за чертой бедности. Однако правительство работает над тем, чтобы их количество снизилось в два раза - до 6,5 процента.

По мнению российского лидера, эта цель — амбициозная, но реальная.

Речь об этом шла на пресс-конференции, которую президент проводит в дистанционном формате из-за пандемии.

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ФОТО: РИА Новости
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