Путин подписал закон о единой минимальной цене на сигареты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает единую минимальную цену на табачные изделия, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, табачную продукцию нельзя будет продавать дешевле единой минимальной цены. Также запрещена продажа по максимальным розничным ценам, если они ниже действующей минимальной цены.

Единая минимальная цена на табачную продукцию будет рассчитываться Минсельхозом РФ на основе минимальной ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки НДС и повышающего коэффициента. Ведомство должно опубликовать её не позднее 30 дней до даты применения новых акцизов.

Предполагается, что новый закон начнёт действовать с 1 апреля 2021 года, после чего в течение трёх месяцев будет разрешена продажа табачной продукции по максимальной цене ниже единой минимальной, если товар был произведён или ввезён в России ранее. При этом данная цена не должна быть ниже единой минимальной цены табачной продукции, которая действовала на дату применения новой цены.

Ранее стало известно, что в России в 2021 году вступят в силу новые запреты и ограничения для курильщиков, сообщает RT. С 1 января 2021 года курение запретят в медучреждениях, точках торговли, на базах и складских помещениях, за исключением мест, специально предназначенных для курения, которые должны быть обозначены табличкой «Место для курения».

