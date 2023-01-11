Путин отчитал Мантурова за нехватку заказов на самолеты

Президент России Владимир Путин выразил недовольство в связи с отсутствием заказов на производство новых самолётов на некоторых заводах. Он потребовал от вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова обеспечить такие заказы в течение месяца.

Эту тему глава государства поднял на совещании с членами кабинета министров. Как подчеркнул Путин, предприятия должны иметь возможность понимать свои перспективы по заказам, поскольку должны нанимать работников, обеспечивать производственные мощности.

Президент раскритиковал Мантурова за проволочку в решении вопросов с контрактами на выпуск пассажирских и военных самолетов.