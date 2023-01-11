Путин отчитал Мантурова за нехватку заказов на самолеты
Президент России Владимир Путин выразил недовольство в связи с отсутствием заказов на производство новых самолётов на некоторых заводах. Он потребовал от вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова обеспечить такие заказы в течение месяца.
Эту тему глава государства поднял на совещании с членами кабинета министров. Как подчеркнул Путин, предприятия должны иметь возможность понимать свои перспективы по заказам, поскольку должны нанимать работников, обеспечивать производственные мощности.
Президент раскритиковал Мантурова за проволочку в решении вопросов с контрактами на выпуск пассажирских и военных самолетов.
По словам главы Минпромторга, контракты с Министерством обороны и по гражданской линии уже свёрстаны. Однако такой ответ не уcтроил президента. «У вас сверстано, но контрактов нет. Чего мы с вами пикироваться будем», - заметил Путин.
Мантуров пообещал сделать все возможное. Он также сообщил о планах поставки более 60 новых авиалайнеров «Аэрофлоту» по программе льготного лизинга воздушных судов в течение ближайших трёх лет.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в Минтрансе заявили, что отечественным авиакомпаниям требуется около 1700 самолетов до 2035 года.
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