Путин объявил о рекордном объёме ипотеки в России
Объем ипотечного кредитования в России достигнет рекордных значений в текущем году и преодолеет планку в 3,5 триллиона рублей. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет!».
По оценке главы государства, таких показателей удалось добиться не в последнюю очередь благодаря запуску программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.
При этом Путин подчеркнул важность недопущения перекоса цен на жильё в стране и их резкого роста, отмечает RT. В противном случае, по его словам, весь эффект от снижения ставок будет нивелирован.
Президент также сообщил, что объем средств федерального бюджета, которые выделяются на финансирование сельской ипотеки, будет увеличен в будущем году почти в три раза.
Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ направит также 5,5 миллиарда рублей многодетным семьям на полное или частичное погашение ипотеки, передает Ura.ru. В течение года на эти цели из бюджета уже было выделило 35 миллиардов рублей.
Поддержку в приобретении жилья получают те семьи, где после 1 января 2019 года родился третий и последующие дети. Им выдаётся 450 тысяч рублей на компенсацию платежа по ипотечному кредиту.
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