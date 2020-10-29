Путин объявил о рекордном объёме ипотеки в России

Объем ипотечного кредитования в России достигнет рекордных значений в текущем году и преодолеет планку в 3,5 триллиона рублей. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет!».

По оценке главы государства, таких показателей удалось добиться не в последнюю очередь благодаря запуску программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.

При этом Путин подчеркнул важность недопущения перекоса цен на жильё в стране и их резкого роста, отмечает RT. В противном случае, по его словам, весь эффект от снижения ставок будет нивелирован.

Президент также сообщил, что объем средств федерального бюджета, которые выделяются на финансирование сельской ипотеки, будет увеличен в будущем году почти в три раза.

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ направит также 5,5 миллиарда рублей многодетным семьям на полное или частичное погашение ипотеки, передает Ura.ru. В течение года на эти цели из бюджета уже было выделило 35 миллиардов рублей.

Поддержку в приобретении жилья получают те семьи, где после 1 января 2019 года родился третий и последующие дети. Им выдаётся 450 тысяч рублей на компенсацию платежа по ипотечному кредиту.

