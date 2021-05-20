Путин объяснил, что Россия не идет по пути «милитаризации экономики»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не идет по пути «милитаризации экономики».
По его словам, страна по вложению средств в оборону находится в последних строчках среди стран, входящих по этому показателю в первую десятку.
Российский лидер отметил, что в этом году на национальную оборону Россия выделила 3 триллиона 116 миллиардов рублей, что примерно составляет 42 миллиарда долларов. У США оборонный бюджет «зашкаливает» за 770 миллиардов долларов, передает РИА Новости.
Россию по вложениям в оборонную сферу опережают США, Китай, Индия, Саудовская Аравия, ФРГ, Франция, Великобритания, Япония, отметил Путин во время заседании оргкомитета «Победа».
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