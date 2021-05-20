Путин объяснил, что Россия не идет по пути «милитаризации экономики»

Российский лидер отметил, что в этом году на национальную оборону Россия выделила 3 триллиона 116 миллиардов рублей, что примерно составляет 42 миллиарда долларов. У США оборонный бюджет «зашкаливает» за 770 миллиардов долларов, передает РИА Новости.

Россию по вложениям в оборонную сферу опережают США, Китай, Индия, Саудовская Аравия, ФРГ, Франция, Великобритания, Япония, отметил Путин во время заседании оргкомитета «Победа».



