Путин обозначил проблемы бюджета РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин признал непростую ситуацию с бюджетом. При этом он подчеркнул, что деньги на поддержку граждан и экономики всё равно изыскиваются. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.
Как пояснил президент, в первую очередь на бюджете сказывается падение цен на традиционные для России экспортные товары - нефть, другие энергоносители, передает ТАСС. Всё это приводит к сокращению доходов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru