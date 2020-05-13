Путин обозначил проблемы бюджета РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин признал непростую ситуацию с бюджетом. При этом он подчеркнул, что деньги на поддержку граждан и экономики всё равно изыскиваются. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

Как пояснил президент, в первую очередь на бюджете сказывается падение цен на традиционные для России экспортные товары - нефть, другие энергоносители, передает ТАСС. Всё это приводит к сокращению доходов.



