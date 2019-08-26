Путин обеспокоился медленно растущими доходами россиян

Президент России Владимир Путин выразил беспокойство по поводу медленного роста реальных доходов россиян. Об этом он упомянул в ходе совещания по экономическим вопросам, стенограмма переговоров опубликована на сайте Кремля.

«Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5 % в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство», — заметил глава государства.

Владимир Пути призвал коллег обеспечить более динамичный и устойчивый рост экономики, отмечает RT.

Путин призвал обеспечить устойчивый и более динамичный рост экономики. Кроме того, он привёл данные о росте ВВП, которые внушают больше оптимизма: за первое полугодие он вырос на 0,7%, приводит цифры телеканал «360». Добавим, промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%, отмечает РИА ФАН.

