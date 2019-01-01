Путин обещал расследовать вырубку леса в Иркутске

Президент РФ Владимир Путин признал, что проблема криминального лесопользования наиболее остро стоит в Иркутске, пишет РИА Новости. По его словам, ситуация даже хуже, чем в других регионах страны.

Журналисты показали главе государства кадры, демонстрирующие, как бездействие чиновников приводит к катастрофическим хищениям леса в регионе. Отмечается, что нередко здоровые деревья вырубаются под видом санитарной обработки, для сокрытия воровства устраивают поджоги.

Президент заверил, что ситуация требует тщательного разбора и получит его. По его мнению, прежде чем назначать виновных, следует провести расследование.