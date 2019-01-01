Экономика

Путин обещал расследовать вырубку леса в Иркутске

16 мая18:46

Президент РФ Владимир Путин признал, что проблема криминального лесопользования наиболее остро стоит в Иркутске, пишет РИА Новости. По его словам, ситуация даже хуже, чем в других регионах страны.

Журналисты показали главе государства кадры, демонстрирующие, как бездействие чиновников приводит к катастрофическим хищениям леса в регионе. Отмечается, что нередко здоровые деревья вырубаются под видом санитарной обработки, для сокрытия воровства устраивают поджоги.

Президент заверил, что ситуация требует тщательного разбора и получит его. По его мнению, прежде чем назначать виновных, следует провести расследование.

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«Ни губернатора нельзя выставлять в качестве виновного, ни муниципалитеты. Может быть это природные пожары, а может быть неправильное обращение с травой, с палом травы, что часто является причиной пожаров», — констатировал глава государства.

В заключение Путин заявил, что в лесной отрасли в целом следует навести порядок. По его словам, сейчас для этого прорабатываются дополнения к действующему законодательству. 

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Фото: РИА Новости
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