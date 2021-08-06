Путин: НДПИ для металлургов будет повышен с 2022 года
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов поднимется в следующем 2022 году. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
Налог в сфере металлургической промышленности поднимался в сентябре 2020 года. О готовящемся увеличении налога президент сообщил на встрече с сотрудниками цементного завода "Цемикс" в Башкирии, который принадлежит австрийской группе компаний Lasselsberger .
"Со следующего года будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности", - цитирует президента агентство.
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