Путин: НДПИ для металлургов будет повышен с 2022 года

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов поднимется в следующем 2022 году. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Налог в сфере металлургической промышленности поднимался в сентябре 2020 года. О готовящемся увеличении налога президент сообщил на встрече с сотрудниками цементного завода "Цемикс" в Башкирии, который принадлежит австрийской группе компаний Lasselsberger .

"Со следующего года будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности", - цитирует президента агентство.

