Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ускорение инфляции является одной из основных проблем российской экономики сегодня. Об этом он высказался на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 12% до 13%, так как инфляционное давление в экономике РФ остается высоким, а внутренний спрос опережает возможности выпуска.

Экономист Денис Ракша в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что повышение ключевой ставки на 1% не поможет рублю и вряд ли сможет быстро отразиться на инфляции, с которой Центробанк активно борется.

