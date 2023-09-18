Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ускорение инфляции является одной из основных проблем российской экономики сегодня. Об этом он высказался на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Ранее совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 12% до 13%, так как инфляционное давление в экономике РФ остается высоким, а внутренний спрос опережает возможности выпуска.
Экономист Денис Ракша в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что повышение ключевой ставки на 1% не поможет рублю и вряд ли сможет быстро отразиться на инфляции, с которой Центробанк активно борется.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о готовности проекта бюджета
- Самолет ВМС США приблизился к российской границе в Баренцевом море
- Тело женщины нашли в сквере на западе Москвы
- Франция потратит 40 млн евро на вывоз украинского зерна в Нигерию и Судан
- В Госдуме предложили новый порядок назначения директоров школ
- Путин заявил, что доходы от нефти и газа в России восстановились
- Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики
- Генерал ВСУ Соколов: В начале СВО российские силы имели полное преимущество
- Грузинский Конституционный суд начал рассмотрение импичмента главе государства
- Чехия запретила россиянам прилетать в республику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru