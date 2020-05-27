Путин назвал главные части нацплана по восстановлению экономики

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает поддержание спроса и загрузку мощностей самыми важными задачами национального плана по восстановлению экономики страны. Такую оценку глава государства дал на совещании по ситуации на рынке труда.

Как отметил Путин, высокая безработица как раз свидетельствует о том, что мощности экономики пока недозагружены, кроме того сохраняется существенный дефицит спроса. Президент предложил сосредоточиться на решении в первую очередь этих проблем.

Владимир Путин одобрил предложение повысить с 1,5 до 4,5 тысяч рублей пособие по безработице для граждан, которые не имели подтвержденного дохода. Такой размер пособия будет выплачиваться в течение трех месяцев - до 1 августа. Он также поддержал идею распространить выплаты на детей для безработных на тех родителей, кто был не трудоустроен и до 1 марта 2020 года.

Кроме того, глава государства согласился с продлением на 3 месяца выплаты пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта и не смог трудоустроиться в трехмесячный срок. Таким образом, данная мера поддержки будет действовать до 1 октября текущего года.

