Путин назвал безработицу одной из главных проблем

Уровень безработицы – одна из главных на сегодняшний день проблем в стране и, в частности, в Ростовской области, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором региона Василием Голубевым. Беседа проходила в дистанционном формате по видеосвязи.

Глава государства попросил Голубева обратить внимание на рынок труда с учётом того, что в регионе развита промышленность и сельское хозяйство, передаёт RT.

Глава региона признал, что безработица в последнее время «выскочила», хотя прежде держалась на уровне не выше среднероссийского. Показатель сейчас составляет 4,6% - то есть без работы остаются порядка 96 тысяч человек, при этом есть 46 тысяч вакантных рабочих мест, отметил Голубев. Он пообещал Путину приложить все усилия, чтобы «ситуацию переломить».

