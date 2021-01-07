Прокладка «Северного потока — 2» в водах Дании начнётся 15 января
Компания Nord Stream 2 AG продолжит укладку газопровода «Северный поток - 2» в исключительной экономической зоне Дании 15 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Датское энергетическое агентство (ДЭА).
По словам руководителя пресс-службы ДАЭ Туре Фалбе-Ханссона, дата указана в полученном агентством графике дальнейших работ по строительству трубопровода.
Ранее стало известно, что прокладкой двух параллельных веток «Северного потока-2» в датских водах займётся баржа «Фортуна», отмечает телеканал «360». В конце декабря трубоукладчик завершил строительство участка газопровода в немецкой исключительной экономической зоне.
«Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода из России в Германию. Строительные работы были возобновлены в декабре после годичного перерыва из-за американских санкций. Газопровод построен на 93%, сухопутная часть «Северного потока - 2» готова к эксплуатации, напоминает РИА ФАН.
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