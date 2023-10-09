Производство электрообрудования в Москве выросло в 2 раза
За восемь месяцев этого года столичные компании стали производить на 104,4% больше электрического оборудования, чем годом ранее, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Московские предприятия производят распределительные и осветительные приборы, контрольно-измерительную аппаратуру, аккумуляторные батареи и другие устройства. Сейчас в Москве функционирует больше 130 производств электрического оборудования, на которых трудятся более 17 тысяч человек.
«В частности, производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств увеличилось на 131,9%, электрических ламп и осветительного оборудования – на 6,7%, кабелей и кабельной арматуры – на 3,7%», – уточнил Ефимов.
По словам министра правительства Москвы, главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, столичные предприятия отрасли отгрузили товары на 170,9 миллиарда рублей, что больше чем в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
«Это объясняется возросшим спросом на отечественную продукцию в связи с уходом зарубежных производителей, а также системной поддержкой предприятий со стороны города», - уточнил Овчинский.
В столице разместились более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся больше 720 тысяч человек. Каждый год в Москве открывается 40-50 средних и крупных компаний и около 100 малых. На предприятиях производят самые разные товары: лекарства, мебель, медицинское оборудование, одежду и многое другое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru