Производство электрообрудования в Москве выросло в 2 раза

За восемь месяцев этого года столичные компании стали производить на 104,4% больше электрического оборудования, чем годом ранее, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московские предприятия производят распределительные и осветительные приборы, контрольно-измерительную аппаратуру, аккумуляторные батареи и другие устройства. Сейчас в Москве функционирует больше 130 производств электрического оборудования, на которых трудятся более 17 тысяч человек.

«В частности, производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств увеличилось на 131,9%, электрических ламп и осветительного оборудования – на 6,7%, кабелей и кабельной арматуры – на 3,7%», – уточнил Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, столичные предприятия отрасли отгрузили товары на 170,9 миллиарда рублей, что больше чем в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

«Это объясняется возросшим спросом на отечественную продукцию в связи с уходом зарубежных производителей, а также системной поддержкой предприятий со стороны города», - уточнил Овчинский.

В столице разместились более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся больше 720 тысяч человек. Каждый год в Москве открывается 40-50 средних и крупных компаний и около 100 малых. На предприятиях производят самые разные товары: лекарства, мебель, медицинское оборудование, одежду и многое другое.

