Производители предупредили о повышении цен на подсолнечное масло
Производители подсолнечного масла предупредили торговые сети о повышении оптовых цен на продукцию до 5%. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, компания «Бунге СНГ», производящая масла «Олейна» и Ideal, сообщила партнерам о повышении стоимости продукции на 3,2% со 2 октября. Одна из торговых сетей подтвердила эту информацию, отметив что другие поставщики устно сообщили о грядущем повышении цен на 3-5%.
При этом для покупателей увеличение стоимости будет поэтапным.
Минпромторг и Минсельхоз России совместно с крупнейшими ретейлерами и производителями в декабре 2020 года заключили соглашение об установлении предельных отпускных цен на сахар и подсолнечное масло. Цена 1 килограмма сахара для оптовиков должна была составить не более 36 рублей, для покупателей — 46 рублей. При этом стоимость литра масла не должна была превышать 95 и 110 рублей соответственно.
Соглашение о стабилизации цен на сахар действовало до 1 июня, на подсолнечное масло — до 1 октября, напоминает RT.
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