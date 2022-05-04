Производители пива в Германии предупредили о росте цен на 30%
Пивовары Германии предупредили о росте цен на пиво до конца 2022 года до 30%. Об этом сообщает газета Bild.
«Увеличение затрат переходит все границы. Цены зашкаливают. Ничего подобного мы никогда не испытывали!» - передал изданию генеральный директор Германского союза пивоваров Хольгер Айхеле.
По словам Айхеле, причинами для этого стал 250% рост цен на электричество 70% подорожание солода и увеличение цен на европоддоны на 150%. С ним также согласился вице-президент союза пивоваров земли Берлин-Бранденбург Штефан Фриче.
В Германском союзе пивоваров состоят 1,4 тысячи пивоварен с 6 тысячами торговых марок пива. Большая часть пивоварен находится в Баварии, Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии.
Ранее российская Ассоциация производителей пива (АПП) попросила у государства о мерах поддержки в связи с большой зависимостью отрасли от импортируемого хмеля.
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