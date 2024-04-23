Производители Москвы развивают сотрудничество с дистрибьюторами в странах СНГ
Десять московских производителей представили свои разработки в рамках онлайн бизнес-миссии со странами СНГ. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«В рамках онлайн бизнес-миссии, организованной центром поддержки экспорта «Моспром», десять московских компаний провели более ста встреч с байерами из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ», – пояснил он.
По словам Овчинского, партнеры из Узбекистана, среди прочего, заинтересовались локализацией серийного производства литий-ионных аккумуляторов для специальной техники от московского производителя. Также резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» представил заказчикам из Узбекистана и Казахстана специальное оборудование для учебных заведений.
«Во время переговоров партнеры из Казахстана заинтересовались опытом компании по повышению у детей мотивации к изучению научно-естественных дисциплин», – рассказал генеральный директор компании «Научные развлечения» Олег Поваляев.
В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» для дополнительной поддержки предпринимателей функционирует цифровая платформа «Мой экспорт». С 2022 года московские производители при поддержке центра «Моспорм» смогли переориентировать экспортные потоки и найти партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ. По словам мэра города Сергея Собянина, по итогам 2023 года объем столичного несырьевого неэнергетического экспорта вырос почти на 9%.
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