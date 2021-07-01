Производители молока спрогнозировали повышение цен на продукцию осенью
Осенью производители молока и молочной продукции будут вынуждены поднять цены, так как уже сейчас в отрасли не покрываются расходы. Об этом РБК рассказал гендиректор Национального союза производителей молока.
Также гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев спрогнозировал повышение цен на 7-10%.
Другие эксперты также поделились с РБК о планах повысить цены, некоторые уже повышали их накануне.
Так, компания «А-Молоко», продающая продукцию через молокоматы, подняла цены на 10% в начале года, теперь думает о 5-7% дополнительного повышения.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова дала рекомендации по употреблению молочных продуктов. «В целом молочные продукты должны быть в питании и детей, и взрослых, потому что это источник белка и легкодоступного кальция для нашего организма. Плюс если это кисломолочные продукты, то тогда они ещё и источник пробиотиков — полезных бактерий для нашего кишечника», —рассказала она РИА ФАН.
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