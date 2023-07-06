Резидент «Технополиса Москва» запустил новый цех металлообработки и роботизированной сварки
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «ТЗМОИ» расширился и запустил новый цех по обработке металла и роботизированной сварке, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Отмечается, что это позволит повысить производство оборудования на 25%, а также на 30% расширит число высокотехнологичных рабочих мест.
«Только в новом цехе смогут дополнительно трудоустроиться 30 человек. Объем инвестиций в реализацию проекта составил около 120 миллионов рублей», – добавил он.
Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский заметил, что новый цех позволит увеличить площади завода до 3,3 тысяч квадратных метров. А генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что продукция компании востребована на рынке, завод не имеет аналогов по уровню локализации производства.
По словам генерального директора компании Александра Просвирякова, основные линии на предприятии автоматизированы, это позволяет дополнительно наращивать объемы производства.
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