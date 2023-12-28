Производитель картонной упаковки в Москве выпустил более 600 миллионов единиц продукции

Один из ведущих производителей одноразовой картонной упаковки Москвы по итогам 2023 года изготовил более 600 миллионов единиц продукции. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Система мер поддержки в городе помогает столичным промышленникам активно развиваться, наращивать объемы производства, расширять ассортимент продукции.», – пояснил он.

По словам Овчинского, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выделил для производителя одноразовой посуды «Ламбумиз» 100 миллионов рублей. Эти средства позволили расширить парк оборудования и увеличить объем выпуска упаковки для молока и молочных продуктов в 1,2 раза в сравнении с показателями 2022 года.

В ноябре 2023 года на заводе установили новую производственную линию, которая позволит выпускать до 20 миллионов единиц упаковки «ролл-топ». Также цеха пополнились флексографической машиной для печати на гибких материалах, бобинорезательной машиной для резки ролей гибкой упаковки и оборудованием высокоточной поперечной резки картона или бумаги из ролей в листы. В компании заявили, что ценят поддержку государства.

«В 2023 году мы расширили ассортиментную линейку упаковки для молока и молочной продукции из ламинированного картона. Начали производить упаковку увеличенного объема family size на 1,5 литра. В октябре 2023 года наше предприятие заняло второе место в номинации «Рост производительности труда» премии PromMOSCOW», – сообщил генеральный директор компании Александр Абалаков.

Предприятие работает с 1972 года. Регулярная модернизация позволяет заводу перерабатывать около тысячи тонн картона в месяц.

На данный момент в Москве функционирует свыше четырех тысяч промышленных площадок. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий и еще около 100 малых. Для них доступно более 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы.

