Произведенные в Зеленограде онкопрепараты поступят в больницы уже в 2021 году
Производство онкологических препаратов в рамках офсетного контракта начнется на новом фармацевтическом комплексе ЗАО «Биокад» на площадке «Алабушево» в особой экономической зоне «Технополис «Москва». Об этом рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин, подчеркнув, что правительство Москвы уже заключило четыре таких контракта – на 70 млрд рублей, на 10-летний цикл.
Отмечается, что условия офсетного контракта обязывают предприятие в течение 2017-2021 годов построить высокотехнологичный фармацевтический комплекс. На новом производстве должно быть выпущено 40 лекарственных препаратов онкологического профиля. В свою очередь, столичные власти обязаны закупить у предприятия в период с 2021 по 2027 год продукции на сумму около 2 млрд руб. в год. Препараты будут поставляться в городские клиники.
Также градоначальник подчеркнул, что в особой экономической зоне «Технополис «Москва» работают около 5 тысяч человек, а общие вложения инвесторов составили около 45 млрд руб. «Алабушево» является одной из крупнейшей площадок, там размещается 27 компаний-резидентов.
Ранее стало известно, что правительство выделяет ёще 988 млн рублей на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для российских льготников. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Отмечается, что эта сумма - нераспределенный резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2020 году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями.
Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.
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