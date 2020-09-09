Произведенные в Зеленограде онкопрепараты поступят в больницы уже в 2021 году

Производство онкологических препаратов в рамках офсетного контракта начнется на новом фармацевтическом комплексе ЗАО «Биокад» на площадке «Алабушево» в особой экономической зоне «Технополис «Москва». Об этом рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин, подчеркнув, что правительство Москвы уже заключило четыре таких контракта – на 70 млрд рублей, на 10-летний цикл.

Отмечается, что условия офсетного контракта обязывают предприятие в течение 2017-2021 годов построить высокотехнологичный фармацевтический комплекс. На новом производстве должно быть выпущено 40 лекарственных препаратов онкологического профиля. В свою очередь, столичные власти обязаны закупить у предприятия в период с 2021 по 2027 год продукции на сумму около 2 млрд руб. в год. Препараты будут поставляться в городские клиники.

Также градоначальник подчеркнул, что в особой экономической зоне «Технополис «Москва» работают около 5 тысяч человек, а общие вложения инвесторов составили около 45 млрд руб. «Алабушево» является одной из крупнейшей площадок, там размещается 27 компаний-резидентов.