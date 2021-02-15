Проект Москвы завоевал приз на конкурсе Quality Innovation Award — Сергунина

Программа «Московская инновационная экосистема» по апробации инновационных решений стала призером международного конкурса Quality Innovation Award в категории «Инновации в государственном секторе», сообщает официальный сайт мэрии со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Эта экосистема дает возможность разработчикам тестировать свои технологии на городских и коммерческих объектах до выпуска на рынок, власти же города могут анализировать их эффективность.

Таких запросов на тестирование за минувший год было получено порядка 600, среди них – беспилотное такси, экзоскелет кисти и другие научно-технические разработки.

Как сообщалось ранее, резидент московского технопарка «Слава» компания «СуперОкс» показала новый электроракетный двигатель, который может стать частью космических аппаратов или разгонных блоков для их выведения на целевые орбиты.

В прошлом году разработчик двигателя получил от правительства Москвы экспортный кешбэк - грант в размере 10% от выручки по исполненным экспортным контрактам. Была также предоставлена субсидия на инжиниринг — разработку конструкторской и технологической документации, испытания и приобретение оборудования.

