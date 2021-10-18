Продажи слабого алкоголя в РФ подскочили по сравнению с 2020 годом

Розничные продажи слабоалкогольных напитков (содержанием спирта не более 9%) показывают в России наибольший рост по сравнению с 2020 годом. В сентябре объёмы подскочили на 43% (918,2 тысячи декалитров), за девять месяцев года прирост составил 36,7% (6,8 млн дал). Такие данные обнародовал Национальный союз защиты прав потребителей.

В целом розничные продажи алкогольной продукции в стране в сентябре составили 17,1 миллиона декалитров, что на 3,6% больше, чем годом ранее. В статистике не учитываются пиво, напитков, изготовляемых на его основе сидр, пуаре и медовуха. При этом за девять месяцев реализация алкогольной продукции в магазинах сократилась на 1,9%, до 151,7 млн дал.

Водка в рознице в сентябре прибавила 6,7%, до 6,3 млн дал, коньяк - 8,5%, до 1,03 млн дал. При этом за девять месяцев водка также демонстрируют снижение – на 2,1%, в то время как коньяк прибавил 3,3% объёма продаж.

Шампанского в первый месяц осени реализовывалось на 3% больше (1,04 млн дал), а за 9 месяцев - на 8,2%(11,3 млн дал).

