Продажи слабого алкоголя в РФ подскочили по сравнению с 2020 годом
Розничные продажи слабоалкогольных напитков (содержанием спирта не более 9%) показывают в России наибольший рост по сравнению с 2020 годом. В сентябре объёмы подскочили на 43% (918,2 тысячи декалитров), за девять месяцев года прирост составил 36,7% (6,8 млн дал). Такие данные обнародовал Национальный союз защиты прав потребителей.
В целом розничные продажи алкогольной продукции в стране в сентябре составили 17,1 миллиона декалитров, что на 3,6% больше, чем годом ранее. В статистике не учитываются пиво, напитков, изготовляемых на его основе сидр, пуаре и медовуха. При этом за девять месяцев реализация алкогольной продукции в магазинах сократилась на 1,9%, до 151,7 млн дал.
Водка в рознице в сентябре прибавила 6,7%, до 6,3 млн дал, коньяк - 8,5%, до 1,03 млн дал. При этом за девять месяцев водка также демонстрируют снижение – на 2,1%, в то время как коньяк прибавил 3,3% объёма продаж.
Шампанского в первый месяц осени реализовывалось на 3% больше (1,04 млн дал), а за 9 месяцев - на 8,2%(11,3 млн дал).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru