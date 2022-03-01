Приостановлена продажа автомобилей Volvo и Scania в России

Volvo Cars решил приостановить реализацию новых машин в России из-за потенциальных рисков, которые могут возникнуть из-за торговли со страной.

Scania временно перестала поставлять в РФ машины и запчасти. Такое решение также связано с начавшейся спецоперацией России в Донбассе.

Ранее немецкая компания Daimler Truck сообщила, что приостанавливает сотрудничество с российским КамАЗом. Отказ от партнёрства связан с событиями на Украине.

