Приостановлена продажа автомобилей Volvo и Scania в России
Ряд швицких компании, в числе которых Volvo Cars и Scania, сообщили о временной приостановке ведения бизнеса в России, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ.
Volvo Cars решил приостановить реализацию новых машин в России из-за потенциальных рисков, которые могут возникнуть из-за торговли со страной.
Scania временно перестала поставлять в РФ машины и запчасти. Такое решение также связано с начавшейся спецоперацией России в Донбассе.
Ранее немецкая компания Daimler Truck сообщила, что приостанавливает сотрудничество с российским КамАЗом. Отказ от партнёрства связан с событиями на Украине.
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