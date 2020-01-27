Пример в развитии российского малого и среднего бизнеса предложили брать с Казахстана

«Партия Роста», председателем которой является бизнес-омбудсмен Борис Титов, предложила главе правительства РФ Михаилу Мишустину провести налоговую амнистию для малого бизнеса.

В письменном обращение партии к премьер-министру определяется, что важно также освободить на три года от налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, а также предоставить промышленности доступ к недорогому и беззалоговому кредитованию.

Помогут ли такие шаги развитию малого и среднего бизнеса НСН спросила у гендиректора Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественного омбудсмена Виктора Ермакова.

«Новый премьер человек информированный и рациональный, сама инициатива важная и нужная. Но чтобы убедить правительство, необходимо увеличить в общем итоге после обеления поступление в казну, и важно понимать, что не последует изъятие из казны. При таком раскладе вряд ли кто-то пойдут на такие шаги», - уверен эксперт.

При этом бизнес-сообщество уверено, что реальное улучшение положение предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса возможно. И это можно понять на примере Казахстана. Когда в стране было принято решение развивать этот сегмент, малые и средние предприятия были вовсе освобождены от налогов. А в России, уверен Виктор Ермаков, такие вопросы решаются на эмоциях, а не разумном обосновании своих позиций.