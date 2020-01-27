Пример в развитии российского малого и среднего бизнеса предложили брать с Казахстана
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса в эфире НСН призвал подключиться к развитию малого и среднего предпринимательства Торгово-промышленную палату.
«Партия Роста», председателем которой является бизнес-омбудсмен Борис Титов, предложила главе правительства РФ Михаилу Мишустину провести налоговую амнистию для малого бизнеса.
В письменном обращение партии к премьер-министру определяется, что важно также освободить на три года от налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, а также предоставить промышленности доступ к недорогому и беззалоговому кредитованию.
Помогут ли такие шаги развитию малого и среднего бизнеса НСН спросила у гендиректора Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественного омбудсмена Виктора Ермакова.
«Новый премьер человек информированный и рациональный, сама инициатива важная и нужная. Но чтобы убедить правительство, необходимо увеличить в общем итоге после обеления поступление в казну, и важно понимать, что не последует изъятие из казны. При таком раскладе вряд ли кто-то пойдут на такие шаги», - уверен эксперт.
При этом бизнес-сообщество уверено, что реальное улучшение положение предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса возможно. И это можно понять на примере Казахстана. Когда в стране было принято решение развивать этот сегмент, малые и средние предприятия были вовсе освобождены от налогов. А в России, уверен Виктор Ермаков, такие вопросы решаются на эмоциях, а не разумном обосновании своих позиций.
«Диалог должен быть между предпринимателями и правительством, Торгово-промышленная палата должна иметь четкую позицию. Считаю, что ни у одного правительства, в том числе и нового – под руководством Мишустина, не должна эта задача уходить из приоритетов. Во всем мире база роста экономики идет за счет малых и средних предприятий, которые вырастают в крупные. И если это не главная задача, то тогда можно вообще отказаться от развития экономики. Это неразумно», - констатировал Виктор Ермаков.
Напомним, ранее бизнес–омбудсен Борис Титов ранее предложил провести амнистию для малого бизнеса. По инициативе Титова все уголовные и административные дела, заведенные до 1 января 2020 года, должны быть прекращены.
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