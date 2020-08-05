Прибыль «Ингосстраха» за первое полугодие составила 6,3 млрд рублей

Страхования компания «Ингосстрах» за 1 полугодие 2020 года получила прибыль в 6,3 млрд рублей, что на 184% выше, чем за 1 полугодие прошлого года.

«Ингосстрах» является одной из крупнейших страховых компаний в России и относится к категории системообразующих.

Как отметили в пресс-службе страховщика, сборы за 1 полугодие 2020 года составили 55,5 млрд рублей. В частности, по операциям прямого страхования было получено 50,4 млрд рублей, а по операциям входящего перестрахования — 5,1 млрд рублей (рост на 13%).

По данным компании, общий объем выплат за 1 полугодие 2020 года составил 24,6 млрд рублей. Среди них выплаты по операциям прямого страхования составили 23,9 млрд рублей, а по операциям входящего перестрахования — 735,3 млн рублей.

Также сообщается, что объем активов компании составил 193 млрд рублей (прирост 8%), а собственный капитал составил 82,1 млрд рублей (тоже прирост на 8%).

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«Первое полугодие 2020 года характеризуется негативной обстановкой во многих сегментах страхования, вызванной волатильностью финансовых рынков и пандемией коронавируса. В этих условиях наша компания форсировала процесс изменений, стараясь адаптироваться к трансформации рынка, поддержать сотрудников и клиентов. Текущие результаты ярко демонстрируют то, что мы справились с поставленной задачей – несмотря на техническое снижение объемов сборов, мы улучшили общее состояние активов и сохранили отношения с клиентами», - приводит пресс-служба слова гендиректора компании Константина Соколова.

«Ингосстрах» работает на международном и внутренних рынках с 1947 года. На данный момент компания присутствует в 251 населенном пункте России. Также есть представительства за рубежом.


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ФОТО: РИА Новости
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