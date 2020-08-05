Прибыль «Ингосстраха» за первое полугодие составила 6,3 млрд рублей

Страхования компания «Ингосстрах» за 1 полугодие 2020 года получила прибыль в 6,3 млрд рублей, что на 184% выше, чем за 1 полугодие прошлого года.

«Ингосстрах» является одной из крупнейших страховых компаний в России и относится к категории системообразующих.

Как отметили в пресс-службе страховщика, сборы за 1 полугодие 2020 года составили 55,5 млрд рублей. В частности, по операциям прямого страхования было получено 50,4 млрд рублей, а по операциям входящего перестрахования — 5,1 млрд рублей (рост на 13%).

По данным компании, общий объем выплат за 1 полугодие 2020 года составил 24,6 млрд рублей. Среди них выплаты по операциям прямого страхования составили 23,9 млрд рублей, а по операциям входящего перестрахования — 735,3 млн рублей.

Также сообщается, что объем активов компании составил 193 млрд рублей (прирост 8%), а собственный капитал составил 82,1 млрд рублей (тоже прирост на 8%).