Новости за ночь: Президент рассказал об избежавшей спада экономике России

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Владимир Путин рассказал о российской экономике,сумевшей избежать рецессии . На церемонии закрытия делового форума БРИКС глава государства отметил, что этого удалось достичь благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам и шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков.

Однако президент страны указал на недостаточные темпы роста ВВП и подчеркнул, что Россия будет и дальше стремиться к созданию комфортных условий для инвестирования.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин предупредил, что ситуация в мире может подтолкнуть к рецессии всю мировую экономику.

