Новости за ночь: Президент рассказал об избежавшей спада экономике России
Главные события ночи по версии НСН.
Путин рассказал, как РФ избежала рецессии
Владимир Путин рассказал о российской экономике,сумевшей избежать рецессии . На церемонии закрытия делового форума БРИКС глава государства отметил, что этого удалось достичь благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам и шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков.
Однако президент страны указал на недостаточные темпы роста ВВП и подчеркнул, что Россия будет и дальше стремиться к созданию комфортных условий для инвестирования.
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин предупредил, что ситуация в мире может подтолкнуть к рецессии всю мировую экономику.
В колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, приехал мэр
Мэрия Благовещенска после стрельбы в Амурском колледже собирает экстренную комиссию по мерам безопасности в городе. Информацию подтвердили Минобрнауки региона. В Минздраве, в свою очередь, отметили, что в результате инцидента, по имеющимся данным, погибли два человека, еще трое получили ранения.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Туда также выехал мэр Благовещенска.
По предварительной информации, студента удалили из аудитории за опоздание, после этого он начал стрелять из ружья. На очной форме в колледже обучаются полторы тысячи студентов.
Сейчас выясняются все подробности произошедшего.
Трасса М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга готова
Строители подтвердили готовность трассы Москва — Санкт-Петербург. Накануне подрядная организация получила заключение о соответствии последнего участка проектным нормам и требованиям.
Платная дорога, которая свяжет две столицы, строилась с 2012 года. В среднем поездка на легковом автомобиле по всей трассе будет стоить не более двух тысяч рублей. Цена будет зависеть от дня недели и наличия транспондера.
Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по М-11 займет не более 5,5 часов.
В России могут возродить лечебно-трудовые профилактории
В России могут возродить лечебно-трудовые профилактории. Инициатива принадлежит депутату Госдумы Геннадию Онищенко, который считает, что это поможет более эффективно бороться с алкоголизмом.
Парламентарий отметил, что более 3 миллионов россиян имеют диагноз «алкоголизм». При этом большое количество людей не встают на учет, но по факту зависимы от спиртного и могут нести опасность для окружающих.
Онищенко считает, что «такие граждане требуют принудительного лечения с изоляцией».
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