Президент Абхазии попросил Путина возобновить программу кредитования для бизнеса

Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением возобновить программу кредитования российскими коммерческими банками среднего и крупного бизнеса Абхазии.

Бжания рассказал журналистам, что выступил с этой инициативой на встрече с российским лидером в Сочи 12 ноября.

По словам президента Абхазии, в рамках соглашения о кредитовании, подписанного в 2015 году, абхазские бизнес-проекты получили 1,2 млрд рублей. В настоящее время программа завершена, и Бжания обратился к Путину с предложением о возобновлении соглашения.

Абхазский президент отметил, что российский лидер предложение поддержал и поручил российским ведомствам начать работу над восстановлением программы кредитования.

Бжания подчеркнул, что власти Республики Абхазия заинтересованы в реализации соглашения с российскими банками.

Программа льготного кредитования среднего и крупного бизнеса в Абхазии стартовала в 2015 году. По её условиям, бизнес-проекты могли получить денежные средства по низким ставкам до 10% годовых от ряда российских коммерческих банков. По программе были построены завод «Абхазские сады», тепличный комплекс «Кындыг-агро», производитель макаронных изделий ООО «Зодиак». Несколько бизнес-объектов остались незавершёнными — среди них несколько отелей, завод колбасных изделий и тепличный комплекс.

