Представлен рейтинг крупнейших частных компаний РФ по выручке
Сразу три нефтяные компании вошли топ-5 списка крупнейших частных компаний России по показателю выручки за 2019 год, сообщает Forbes. Как и в предыдущем аналогичном рейтинге, на первую строчку журнал поместил компанию «Лукойл»,
Отмечается, что топ-5 за год не изменился. Второе место по выручке занимает «Сургутнефтегаз», третьей – ретейлер X5 Retail Group (сети «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель»). За ним расположились ретейлер «Магнит» и «Татнефть». В десятке крупнейших по выручке за прошлый год оказался «Норникель».
Всего в список включили 200 компаний. Отмечается, что в 2019 году их совокупная выручка составила 45,3 триллиона рублей. Больше всего в списке представителей торговли (51 компания). В него вошли 17 нефтегазовых компаний.
Наибольший рост по выручке за отчётный период показали компании сферы недвижимости (+27,7%) и торговли (+14,4%), агропромышленные предприятия (+12,5%) и строительный бизнес (+12%). Среди компаний самый большой прирост по выручке у «Инграда» Романа Авдеева (+132%), «Адамаса» (+89%) и Wildberries (+88,3%).
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