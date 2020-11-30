Представитель президента выступил против строительства моста на Сахалин

Бывший глава администрации, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказался против строительства российского моста на Сахалин. Чиновника цитирует «Интерфакс».

Иванов отметил, что мост нужен с точки зрения психологии и провел аналогию с превращением Крыма в субъект РФ и дальнейшей постройкой моста через Керченский пролив. Он подчеркнул, что с точки зрения экономики мост не нужен, так как для него нет грузов.

Он добавил, что укладка дороги протяженностью 536 километров от Комсомольска-на-Амуре до пролива Невельского обойдется дороже постройки самого моста.

Президент РФ Владимир Путин поручил в 2018 году проработать вопрос о постройке моста между островом Сахалин и материковой частью России Правительству. В программе развития РЖД до 2025 года заложено 540 млрд рублей для строительства железнодорожного перехода.



