Представитель президента выступил против строительства моста на Сахалин
Бывший глава администрации, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказался против строительства российского моста на Сахалин. Чиновника цитирует «Интерфакс».
Иванов отметил, что мост нужен с точки зрения психологии и провел аналогию с превращением Крыма в субъект РФ и дальнейшей постройкой моста через Керченский пролив. Он подчеркнул, что с точки зрения экономики мост не нужен, так как для него нет грузов.
Он добавил, что укладка дороги протяженностью 536 километров от Комсомольска-на-Амуре до пролива Невельского обойдется дороже постройки самого моста.
Президент РФ Владимир Путин поручил в 2018 году проработать вопрос о постройке моста между островом Сахалин и материковой частью России Правительству. В программе развития РЖД до 2025 года заложено 540 млрд рублей для строительства железнодорожного перехода.
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