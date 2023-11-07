Предприятия «Технополис Москва» нарастили выпуск продукции более чем в 2,5 раза
За первые шесть месяцев текущего года предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» выпустили продукцию на 40,5 миллиарда рублей, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«За первые два квартала этого года предприятия особой экономической зоны столицы произвели продукции в денежном выражении на 40,5 миллиарда рублей. Это более чем в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период 2022-го, когда объем произведенной продукции составил 14,8 миллиарда рублей», - сказал Ефимов.
Лидирующие позиции заняли специализирующиеся на производстве лекарств и микроэлектроники предприятия.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владимир Овчинский отметил, что причиной роста стало активное развитие предприятий, расширение производственных участков и запуск нового оборудования.
«Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего два процента. […] Только в первом полугодии резиденты ОЭЗ сэкономили свыше 1,7 миллиарда рублей», - уточнил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
На территории ОЭЗ «Технополис Москва» локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых более 90 имеют статус резидента., что позволяет им получать различные льготы.
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