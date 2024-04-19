Предприятия Москвы увеличили мощности по производству оборудования
Московские предприятия, выпускающие оборудование, продолжают наращивать мощности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, растёт производство высокотехнологической продукции для различных отраслей экономики РФ.
«В 2023 году производство машин и оборудования выросло на 25,2% по сравнению с показателями 2022-го. В начале этого года компании продолжили увеличивать выпуск продукции. Так, столичный разработчик увеличил производство банкоматов в 5 раз за первый квартал 2024 года по сравнению с подобным периодом в 2023-ем, а производитель ленточных пил – на 30%», — отметил Овчинский.
Коммерческий директор компании «САГА Технологии» Оксана Калашникова подчеркнула, что её предприятие, выпускающее банкоматы, депозитные машины, платёжные и информационные терминалы, наращивает производство регулярно.
«Мы стремимся создать современные, а главное нужные устройства для заказчиков, клиентов и простых людей», - добавила она.
В Москве представители бизнеса могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе, целевыми займами и субсидиями, а также целым рядом антикризисных инструментов.
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