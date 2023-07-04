Правительству предложили создать новое ведомство в сфере интеллектуальной собственности

Ассоциация юристов России по интеллектуальной собственности на площадке Евразийской патентной организации предложила правительству России создать новый федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ) в сфере интеллектуальной собственности.



На прошедшем заседании также присутствовали представители аппарата правительства России, Минэкономразвития и Минобрнауки.



По словам участников заседания, новое ведомство должно подчиняться правительству и объединить в себе функции более 20 ФОИВ в сфере интеллектуальной собственности. Из-за большого количества ведомств они сейчас конкурируют друг с другом, не давая хозяйствующим субъектам по этим вопросам побороться между собой.



Также, по мнению специалистов, нужно четко прописать перечень ФОИВ, деятельность которых будет координировать новое ведомство, а также ФОИВ, с которыми новый орган будет взаимодействовать.

