Правительству предложили создать новое ведомство в сфере интеллектуальной собственности
Ассоциация юристов России по интеллектуальной собственности на площадке Евразийской патентной организации предложила правительству России создать новый федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ) в сфере интеллектуальной собственности.
На прошедшем заседании также присутствовали представители аппарата правительства России, Минэкономразвития и Минобрнауки.
По словам участников заседания, новое ведомство должно подчиняться правительству и объединить в себе функции более 20 ФОИВ в сфере интеллектуальной собственности. Из-за большого количества ведомств они сейчас конкурируют друг с другом, не давая хозяйствующим субъектам по этим вопросам побороться между собой.
Также, по мнению специалистов, нужно четко прописать перечень ФОИВ, деятельность которых будет координировать новое ведомство, а также ФОИВ, с которыми новый орган будет взаимодействовать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru