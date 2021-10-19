Правительство выделит еще 28,3 млрд рублей на выплаты российским семьям с детьми

Правительство России выделит дополнительно 28,3 млрд рублей на поддержку семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума ребенка», — сообщает пресс-служба кабмина.

Такими выплатами уже обеспечено не менее 2,7 млн детей, отмечает Ura.ru.

Средства будут направлены из резервного фона правительства. Кабмин в текущем году уже выделило на поддержку семей с детьми 276 млрд рублей, напоминает RT.

