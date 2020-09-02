Правительство выделило регионам 34,3 млрд на выплаты детских пособий

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить регионам дополнительно 34,3 миллиарда рублей на выплату ежемесячных пособий для детей в возрасте от трёх до семи лет. Соответствующий документ от 29 августа опубликован сегодня на сайте правительства РФ.

Необходимость дополнительного финансирования кабмин объясняет тем, что становится больше детей, родители которых имеют право на соответствующие пособия. Их уже больше трёх миллионов человек.

Оформить выплату можно в органах социальной защиты, в МФЦ или через портал госуслуг. Размер ежемесячного пособия составляет половину прожиточного минимума – это примерно 5,5 тысячи рублей в зависимости от региона, напоминают «Известия».

